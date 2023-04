Una Tesla Model X affonda nel fiume Danubio ma viene venduta il giorno dopo il recupero

I risultati di vendita record di Tesla nel Q1 2023 sono già una chiara dimostrazione di quanto siano ambiti i modelli della casa di Elon Musk, ma una vicenda che arriva dall’Ungheria riesce a confermare questa tesi in maniera ancor più accurata. Una Telsa Model X infatti è affondata nel Danubio ma il giorno seguente al recupero è stata venduta.

C’è chi ha trasformato la propria Tesla Model S Plaid in un sottomarino, ma in questa circostanza parliamo di una Model X completamente standard che dovrebbe stare lontanissima da corsi d’acqua di ogni tipologia, invece, per qualche strano motivo, questo esemplare in tinta blu metallizato è finito dritto nel Danubio nei pressi di Budapest.

Dai commenti apparsi su Reddit dopo che sono state postate le immagini dell'accaduto, si apprende che l’incidente è avvenuto l’anno scorso e che a quanto pare l’auto sarebbe scesa lungo una rampa di cemento adibita alla messa in acqua delle imbarcazioni dopo che il conducente era sceso dall’auto senza azionare il freno a mano. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che hanno poi provveduto a cercare l’auto sul fondo del fiume dato che nel frattempo si era inabissata.

L’auto è stata recuperata ed è emersa dall’acqua con le “Falcon Doors” completamente aperte, dunque non si cono dubbi che l’acqua sia penetrata in ogni anfratto della vettura. Ciò nonostante, l’auto è stata messa in vendita dopo l’accaduto, ed è emerso che il giorno seguente al recupero la Model X è stata venduta per circa 22.000 euro. Voi l’avreste comprata un’auto in quelle condizioni?