La nuova Tesla Model X 2021 si può ordinare in Italia ma un dettaglio non vi piacerà

Lo scorso mese di gennaio Tesla ha presentato in pompa magna le sue nuove Model S e Model X, ammiraglie alquanto costose che hanno richiesto un po' di tempo per aggiornare impianti e materiali al fine di far partire la produzione - in piena crisi dei chip fra le altre cose. Solo ora infatti la Model X 2021 è disponibile all'acquisto.

Tesla è riuscita a vendere la sua nuova Model S 2021 già da qualche settimana, consegnando nelle mani degli utenti anche parecchie Model S Plaid - e lo YouTuber Marcus Brownlee è uno di questi fortunati (l'influencer ha anche dovuto abituarsi alla guida con il nuovo sterzo yoke della Model S, mentre in Italia il nostro amico Matteo Valenza ha deciso di montare lo sterzo yoke sulla sua Model 3 Performance).

La Model X 2021 invece ancora latitava, mentre ora si è finalmente resa disponibile all'ordine sul sito ufficiale Tesla - anche in Italia. C'è però un "ma": negli USA stampa e clienti si stanno lamentando dei tempi di consegna e in Italia non facciamo eccezione. Ordinando adesso una nuova Model X la consegna è prevista per la fine del 2022. Una data che farà storcere il naso a chi pensava di averla subito, anche se l'ordine si può piazzare con soli 100 euro di anticipo (non rimborsabili). Il prezzo totale della vettura invece è di 109.990 euro per la variante Long Range (senza optional) e di 119.990 euro per la Plaid.