La Tesla Model X 2021 ha una migliore autonomia: ora si sfiorano i 600 km

In rete non è difficile imbattersi in commenti del tipo “Model S e Model X sono ormai vecchie, hanno 8 anni, meritano un aggiornamento”. Forse si intende un Major Update, magari esterno, la verità però è che Tesla ha continuato ad aggiornare le sue prime vetture costantemente e lo farà anche nel 2021.

Come? Aumentando l’autonomia della sua Model X 2021. Come già saprete, ci sono novità importanti anche sul fronte Model 3, con tantissimi cambiamenti in arrivo nel 2021, neppure il grande SUV con portiere ad ali di gabbiano resta ferma al palo e fa registrare un ottimo aumento di range. La nuova autonomia fa segnare negli USA 371 miglia con una singola carica, che equivalgono a ben 597 km; un bel salto rispetto alle attuali 351 miglia, ovvero 565 km.

Certo parliamo di dati che devono essere ancora confermati, sia sul sito ufficiale di Tesla che su quello EPA non figura la nuova autonomia, ma dovrebbe essere questione di ore, giorni al massimo. Nel frattempo vi ricordiamo che gli uomini di Elon Musk hanno anche ribassato il prezzo della Model S, che da oggi avrà un ticket d’ingresso di 79.990 euro in versione Long Range, la migliore dal punto di vista dell‘autonomia.