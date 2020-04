La Tesla Model X 2019 torna in pista: l'aggiornamento Raven cambia tutto

Tesla vende le sue berline Model S dal 2012 e i suoi SUV Model X dal 2015, e le ha a listino ancora oggi, questo però non significa che le vetture siano ormai sorpassate. Nel 2019 è arrivato infatti un importante aggiornamento chiamato Raven, che ha trasformato persino la Model X in un mostro da pista.

Siamo onesti, pur avendo prestazioni superiori alla variante Long Range e un'accelerazione più brutale, la Model X 100D Performance non è di certo un'auto pensata per la pista. Stiamo comunque parlando di un pesante SUV dalla batteria enorme, questo però non ci vieta di fare un bel giro a tutta velocità su un tracciato chiuso - come ci dimostra il canale YouTube One Lap.

Creato da Kyle Conner di Out Of Spec Motoring, questo nuovo canale porta le auto a fare degli Hot Lap su tracciato per testarne le capacità e così è stato anche per la Model X 100D Performance Raven, il cui aggiornamento 2019 sembra cambiare radicalmente l'esperienza di guida su pista. Conner ha già portato su circuito la Model X Long Range e la Performance "non Raven", dunque precedente al 2019, e le differenze sembrano sostanziali, fra le mani si ha tutt'altra vettura rispetto al passato.

Per scoprire perché mandate pure in Play il video in pagina, durante il quale la Model X Raven gira ben 4 secondi più veloce della sua sorella Long Range.