Tesla Model S vola giù da una scarpata: conducente illeso con un solo graffio al braccio

Le auto Tesla sono spesso criticate per via della loro costruzione, considerate non allo stesso livello dei marchi premium europei, c'è però un aspetto che proprio non si può contestare all'azienda di Elon Musk: la sicurezza. Una Tesla Model S è volata giù da una scarpata e il conducente è uscito dall'incidente praticamente illeso.

È successo a Porto Rico. Una Tesla Model S P90D è accidentalmente volata giù da una scarpata, di fatto disintegrandosi e accartocciandosi su se stessa. Nonostante questo il conducente è uscito dalla vettura praticamente illeso, con le sue stesse gambe, riportando soltanto un graffio al braccio.

Le foto sembrano più tragiche del previsto poiché i soccorritori hanno aperto la vettura per facilitare l'intervento, il volo è stato comunque tremendo e il fatto che il conducente non si sia fatto nulla è segno che la Model S è costruita davvero allo stato dell'arte per quanto riguarda la sicurezza.

Ricordiamo che tutte le vetture Tesla sono "abbonate" alle cinque stelle Euro NCAP, anche l'ultima Tesla Model 3 ha ottenuto 5 Stelle e il 94% di punteggio nel Safety Assist - dunque non stentiamo a credere alle notizie in arrivo da Porto Rico. In basso potete inoltre vedere le immagini dell'incidente pubblicate su Twitter.