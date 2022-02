Una Tesla Model S viene colpita da un treno in corsa ma c'è il trucco...

Prima di continuare a leggere l'articolo mandate in play il video presente in pagina, così capite immediatamente di cosa andiamo a parlare. Sulla carta abbiamo un momento alquanto tragico che sta per avvenire: una Tesla Model S sta per essere colpita da un treno, c'è però un "ma"...

Guardando il video viene quasi da gridare al conducente "Oddio, dove vai, fermati!!" Oppure "Sbrigati, accelera!!", quando poi però il treno è prossimo a colpire la vettura e il destino nefasto sembra ormai compiuto, arriva il twist di sceneggiatura. Grazie a un ottimo montaggio la Tesla Model S, che in movimento è una vettura reale al 100%, diventa un cartonato di dimensioni 1:1.

Un cartonato che, una volta passato il treno, torna a essere una vettura vera e funzionante. Si tratta di uno scherzo ben orchestrato che sta facendo il giro del mondo, e sorprendendo chi vede il filmato per la prima volta - che magari crede che davvero per la Tesla il destino sia segnato. Di video simili, che potremmo definire "fake", ce ne sono a migliaia nel web, questa volta però è palese che si tratti di un eccezionale effetto di editing, inviatelo pure ai vostri amici senza rivelare il trucco...



Per questa Tesla Model S con propulsori jet invece non c'è nessun trucco, qualcuno ha davvero installato dei "razzi" al posteriore. È assolutamente reale anche la nuova modalità Tracciato della Tesla Model S Plaid.