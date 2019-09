La Tesla Model S più veloce della Taycan di 20 secondi al Nürburgring?

Ancora il tutto dev'essere confermato, se le notizie in arrivo dal Nürburgring però dovessero essere vere, Elon Musk avrebbe portato a casa un nuovo capolavoro: sembra che la Tesla Model S P100D+ abbia fermato il cronometro a 7:23.

Un tempo da capogiro per un'elettrica 4 porte, soprattutto se pensiamo al recente record della Porsche Taycan, che già sembrava eccellente: 7:42. Nel caso in cui le voci fossero vere, saremmo 19 secondi sotto, tanto per capire la potenza di questa nuova Tesla Model S P100D+, che ricordiamo essere potenziata rispetto all'attuale Performance in vendita.

Questa P100D+ monta un nuovo "Plaid Powertrain", un propulsore da competizione nei fatti, oltre a offrire ben 7 posti a sedere come confermato da Elon Musk la scorsa settimana. Tornando alla sfida del Nürburgring, a lanciare la notizia dei 7:23 minuti è stato il magazine tedesco Auto Motor Sport, che però ha anche messo un grande punto interrogativo nel titolo.

Tocca dunque aspettare una prova ufficiale o un annuncio di Tesla, con Elon Musk che certamente scalpita per pubblicare tutto sul suo account Twitter. Era stato proprio lui, a poche ore dal record della Taycan, ad annunciare l'arrivo della Model S al Nürburgring, come a dire "Io secondo? Non accadrà per troppo tempo". (Foto cover: Stefan Baldauf)