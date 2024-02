Una Tesla Model S varca i cancelli di Maranello: Ferrari studia l'elettrica di Musk

Curioso avvistamento in questi giorni dalle parti di Maranello: una Tesla ha varcato i confini della fabbrica Ferrari. A registrare il tutto, il noto youtuber Varryx, sempre attento a catturare le novità del Cavallino Rampante così come di casa Lamborghini.

Dalle parti di Maranello si sta lavorando a tre Rosse da lanciare nel corso del 2024, a cominciare dall'erede della Ferrari 812 Superfast già vista dai concessionari, e che sarà un mix fra la Daytona, la SF-90 e anche la Corvette.

Nel contempo i vertici della supercar italiana più famosa al mondo stanno preparandosi al lancio della prima Ferrari elettrica, che fa venire l'orticaria a Montezemolo ma che è programmata per il 2025. Secondi i rumors dovrebbe trattarsi di una Purosangue in versione BEV, quindi non un nuovo modello vero e proprio, ma in ogni caso negli anni seguenti Maranello dovrebbe sfoggiare altre vetture green, aumentando la componente batteria nella propria line up.

Ecco a cosa si deve molto probabilmente la visita della Tesla Model S avvistata da Varryx negli scorsi giorni in provincia di Modena. Tra l'altro il modello che ha varcato i cancelli della fabbrica italiana appare non ancora immatricolato, essendo lo stesso dotato di una targa di prova, di conseguenza è probabile che gli ingegneri di Maranello vogliano analizzare Tesla alle origini.

Il fatto che Ferrari testi Tesla non deve affatto sorprendere visto che è una pratica comune per le aziende cercare di capire i segreti della concorrenza. Nel corso del 2023, ad esempio, abbiamo visto anche Lamborghini fare lo stesso, testando una Model X e una BMW iX, forse in vista delle sue due prossime vetture elettriche, leggasi la Urus a batteria e quindi la versione finale del concept Lanzador, mostrato lo scorso mese di agosto.

La prima Ferrari elettrica sarà una vera e propria rivoluzione per il glorioso marchio del Cavallino Rampante, e la Rossa non sta lasciando nulla al caso, avendo creato una divisione apposita.