La Tesla Model S Unplugged Dark Knight sarebbe perfetta per Batman

Dopo la storia della Model S trasformata in un kart, l'azienda di tuning "Unplugged Performance" ha modificato una Tesla Model S trasformandola in una vera e propria Hypercar. Questa serie, chiamata Model S-Apex, cerca di combinare le elevate prestazioni della Tesla Model S Plaid con un'estetica da vera auto da corsa.

A differenza della maggior parte dei produttori automobilistici che lavorano sulla aerodinamica per migliorare l'autonomia dei veicoli elettrici, Unplugged Performance (UP) sembra essersi concentrata sulla riduzione della resistenza aerodinamica per aumentare la velocità della loro versione modificata della Tesla Model S Plaid, denominata "S-APEX Dark Knight".

Se già Tesla Model s Plaid è capace di grandi cose (il test dell'Alce è andato piuttosto bene), questo veicolo, che ormai fatichiamo anche a considerare una Tesla model S, è dotato di un kit widebody composto da 19 pezzi in fibra di carbonio, tra cui uno spoiler posteriore lungo in fibra di carbonio realizzato in collaborazione con Koenigsegg Advanced Manufacturing e un diffusore anteriore in carbonio Autobahn per ridurre la portanza. Anche i pannelli laterali in carbonio contribuiscono a migliorare il flusso dell'aria.

L'interno è caratterizzato dalla presenza di pelle di Banbu di colore Rosso Serrano, utilizzata per i sedili, i pannelli delle porte, la console e il cruscotto dell'auto. UP sembra mettere l'accento sull'estetica e sulle prestazioni più che sull'autonomia in questa versione della Model S Plaid.

Sono state apportate migliorie con l'aggiunta di un kit di abbassamento, una barra antirollio posteriore regolabile e bracci di controllo regolabili in alluminio billet. La vettura è equipaggiata con freni carboceramici raffreddati da un sistema di condotti frenanti in fibra di carbonio, con la possibilità di bloccarli per una guida meno sportiva.