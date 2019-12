La Tesla Model S? Uno dei 10 gadget tech più importanti del decennio, dice il TIME

Anche il TIME si è prodigato a pubblicare alcune top 10 del decennio. Ce ne è una dedicata anche ai prodotti tech che hanno fatto la storia negli ultimi dieci anni. La lista vede un'estrema abbondanza di prodotti Apple, ovviamente. Ma, non senza la nostra sorpresa, c'è anche posto per una macchina. Nella top 10 troviamo anche la Tesla Model S.

Secondo il TIME la Model S è stata un elemento di forte disruption all'interno del mondo automotive. Per tecnologia e stile, secondo la rivista, sarebbe diventata presto un parametro di riferimento per tutti gli altri. Dagli enormi schermi per l'infotainment, al massimo per ciò che riguarda sistemi di assistenza alla guida.

Ma è stata anche la scintilla che ha spinto sempre più produttori di auto tradizionali ad investire sul fronte della propulsione elettrica, progettando veicoli che fossero in grado di avvicinarsi alle impressionanti performance della berlina elettrica. Ad oggi probabilmente la Model S rimane ancora imbattuta nel suo segmento.

"Chi ha detto che le auto non possano essere 'gadget'", dice correttamente il TIME. "Se lo pensate significa che non avete mai guidato una Tesla Model S. Feature come un software aggiornato nel tempo, l'enorme schermo touch per l'infotainment, e le capacità di guida autonoma avanzate hanno fatto sembrare la Model S un veicolo uscito direttamente dal 2022, altro che 2012".

Siete d'accordo con l'opinione del TIME? Trovate la TOP 10 completa a questo link.