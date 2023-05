Una Tesla Model S station wagon avvistata in Olanda. No, non è un render...

Come sarebbe una versione station wagon della Tesla Model S? Eccovi la risposta e la trovate qui sopra, nello scatto in copertina. Questo curioso modello della berlina a firma Elon Musk è stato di recente avvistato in Olanda e si tratta di una macchina in “carne ed ossa”.

Molti, ad un primo impatto, potrebbero pensare trattasi di un render fatto molto bene, del resto negli ultimi anni i designer del web si sono moltiplicati. Basti pensare alla foto pubblicata da Auto Express sul nuovo SUV Alfa Romeo top di gamma, senza dimenticarsi della splendida versione a firma Kelsonik dell'Alfa Romeo Giulia GTA SW che non vedremo mai.

Si tratta dei due primi esempi che ci vengono in mente ma potremmo andare avanti ancora a lungo, fatto sta che la Tesla Model S fotografata è assolutamente reale ed appartiene al collezionista Floris de Raadt, che vive proprio in Olanda.

Il grande appassionato d'auto ha deciso di farsi realizzare una Tesla unica e su misura, partendo appunto da una Model S e alzandole la coda, facendola così diventare una famigliare. Per dare vita a questa vettura sicuramente particolare, De Raadt si è rivolto a RemetzCar che ha proposto di installare sul retro della Tesla la coda di una Jaguar XF Sportbrake.

Il problema principale, come era emerso all'epoca della realizzazione (nel 2018), nell'unire le due vetture stava nel fatto che la Jaguar aveva un corpo in acciaio semplice, mentre quello della Tesla era in alluminio. Due metalli diversi di conseguenza Frank Reijenga di RemetzCar convinse Floris a dare vita ad un corpo fatto interamente di alluminio e così è stato.

RemetzCar aveva inizialmente pensato di mettere in vendita altre Tesla Model S modificate ma alla fine i costi sarebbero stati spropositati di conseguenza si decise di abbandonare il progetto. Al mondo esiste quindi una sola Tesla shooting brake che è stata presentata al Concours d'Elegance al Palace 't Lo, e nel 2019 al Salone dell'auto di Ginevra: negli scorsi giorni è riapparsa.