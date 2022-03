Tesla Model S spicca il volo a San Francisco: il video dell'incidente

Oltre a incidenti più “normali” con macchine Tesla, tra cui uno spaventoso tamponamento per una Tesla Model 3, c’è chi mette in scena acrobazie folli per raccogliere qualche views e celebrità sui social e rischia la pelle, come il caso del recente “salto della fede” di David Dobrik a bordo della sua Tesla Model S.

Il nome è già noto agli appassionati in quanto, alcuni anni fa, lo stesso Dobrik fece uno stunt volando con una Tesla Model X su un dosso in una strada residenziale di Los Angeles. Ebbene, egli è riapparso sui media outlet del mondo automotive e sui social network in queste ore grazie allo YouTuber Alex Choi e al filmato di ciò che è avvenuto in seguito al ritrovo Tesla organizzato da lui e altri appassionati, tra cui Dobrik.

Come da testimonianza di Choi nel video, il raduno non ha visto alcun incidente o evento particolare fino a quando qualcuno non lo ha convinto a vedere lo stunt di David Dobrik. Nel filmato, dunque, e anche su Instagram, si vede ripetutamente e da vari punti di vista questa Tesla Model S spiccare il volo e schiantarsi sulla strada in discesa abbattendo tutti i bidoni della spazzatura e poi scontrandosi con una Subaru Forester parcheggiata.

Fortunatamente, né l’autista, né i passeggeri della Model S (tra cui un gatto) sono rimasti feriti, mentre la berlina elettrica è ora praticamente da buttare. Del resto, l’assicurazione di sicuro non coprirà l’incidente alla luce della sua natura. Dobrik, invece, quasi sicuramente perderà la patente e dovrà pagare multe salate per il gesto spericolato.

