Una Tesla Model S si schianta contro il garage sbagliato:"Era indemoniata"

Molto strano quanto accaduto a Memphis, in Tennessee. Secondo quanto riportato dal proprietario della Tesla Model S del video, questa si sarebbe animata da sola e avrebbe deciso di schiantarsi contro un garage.

L'uomo si chiama Visanji T. Gala e ha riferito ad InsideEVs, noto portale automobilistico americano, che la sua Tesla si sarebbe messa in marcia autonomamente mentre lui era seduto sul sedile del passeggero, e per questo motivo si è schiantata contro il portone del garage sbagliato della sua casa. Ha anche riportato di aver provato a sterzare in qualche modo nella giusta direzione, e di aver frenato prima dell'impatto, ma senza alcun esito positivo. Dal video e dalle immagini che trovate in fondo alla pagina potete constatare coi vostri stessi occhi l'entità del danno.

Sempre secondo le parole di Gala, egli ha acquistato la sua Tesla Model S 100D lo scorso 9 Ottobre. Esattamente nove giorni dopo tornava a casa nella sua macchina di un rosso fiammante, dopo aver acquistato alcuni tappeti. Arrivato a pochi metri dalla destinazione avrebbe dovuto scegliere tra i suoi tre posti macchina, l'uno di fianco all'altro.

Quello ideale è posizionato a destra, dove è collocato anche un punto per la ricarica, mentre in quello di sinistra ci tiene le sue cose, e non è adatto ad ospitare un'automobile. Nonostante tutto la Tesla avrebbe deciso di parcheggiarsi a sinistra, senza che Gala potesse farci nulla:"Era come impossessata da un demone, la Tesla aveva una mente propria e ha deciso di entrare nel primo garage. Ho sperato si fermasse poiché il portone era chiuso. Ho provato in ogni modo a girare verso il terzo garage, ma non avevo controllo sul volante. Semplicemente non ha voluto saperne. Ho provato a inchiodare ma neanche i freni funzionavano."

Infine si è dichiarato anche preoccupato, perché in seguito all'incidente non si sono aperti gli airbag e, secondo la da lui riportata entità dello schianto, avrebbero dovuto farlo. Probabilmente però l'urto non è stato tanto violento da attivare il sistema di sicurezza.

Per concludere vi informiamo sul fatto che anche James May, noto showman nell'ambito motoristico, si è concesso una Tesla Model S. L'ha comprata perché ritiene sarà l'elettricità la fonte di energia che muoverà le nostre macchine nel corso del prossimo futuro. Tra l'altro Elon Musk ha dichiarato che la lussuosa berlina verrà dotata di 50 ulteriori cavalli per battere la Porsche Taycan.