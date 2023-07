Tesla Model S si schianta contro Duomo in provincia di Padova: l'incidente a Montagnana

Spesso e volentieri vi abbiamo riportato di notizie di auto Tesla incidentate, ma nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di automobilisti stranieri. Negli scorsi giorni però, la vettura di Elon Musk è stata protagonista di un curioso incidente avvenuto sul territorio italiano.

Le immagini che trovate sopra ci giungono dal Veneto, precisamente da Montagnana, comune dia circa 9.000 abitanti del padovano, che la mattina del 10 luglio scorso è stato letteralmente scosso da un tremendo botto avvenuto in centro.

Nel dettaglio il proprietario di una Tesla Model S, vettura di recente trasformata in diesel da un appassionato, ha invaso il piazzale antistante l'edificio sacro, per poi finire contro lo stesso. I testimoni raccontano di una vettura che procedeva ad alta velocità, e solo per puro caso non sono stati investiti dei pedoni, tenendo conto che di solito la zona è molto frequentata, soprattutto d'estate.

Non si sono verificati feriti quindi, e anche l'uomo alla guida se l'è cavata solo con qualche ammaccatura e probabilmente tanto spavento. Restano comunque ignote le cause dell'incidente, ma non si è esclude un malore, oppure una distrazione, un colpo di sonno o eventualmente un guasto tecnico.

Tutte situazioni al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto per cercare di ricostruirlo in ogni minimo dettaglio. Il guidatore, come riferito dalla stampa, è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a test psicofisici per valutarne le condizioni al momento dello schianto, ed inoltre è stato accertato il suo stato di salute che comunque, come detto sopra, non ha destato alcuna preoccupazione.

E' andata sicuramente peggio alla Tesla Model S, come si può notare dalla foto che trovate qui sopra: il frontale è stato completamente distrutto, con il paraurti divelto e il cofano accartocciato su se stesso, oltre alla gomma anteriore sinistra sgonfiata. Dagli scatti si vedono anche gli interni con gli airbag che si sono prontamente azionati al momento dell'urto.

Un danno che costerà quindi parecchi denari al proprietario della Model S, e non è da escludere che lo stesso debba sborsare altri soldi per sistemare eventuali strutture danneggiate dopo l'impatto. Di recente si era verificato un altro incidente con una Tesla, uno scontro mortale a Roma.