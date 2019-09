Una Tesla Model S della Polizia si scarica durante un inseguimento: errore umano?

Le auto elettriche di Tesla stanno convincendo sempre più pubblico ogni giorno che passa, e non sono pochi i dipartimenti di polizia che hanno già cambiato buona parte delle loro flotte per passare all'elettricità, qualcosa però a Fremont è andato storto, con una Tesla Model S rimasta senza più energia nel cuore di un inseguimento.

In passato certamente qualcuno ha scherzato su questa cosa, sul fatto che i criminali avessero adesso più chance di farla franca facendo scaricare le auto elettriche della polizia, ma è stata davvero colpa dell'auto? Un portavoce della polizia di Fremont avrebbe dichiarato ai media locali che in realtà l'auto non era carica all'inizio del turno, dunque a monte ci sarebbe un errore umano, con qualche agente che avrebbe dimenticato di collegare l'auto alla rete.

L'inseguimento dunque avrebbe potuto avere sorti identiche qualora un'auto a benzina fosse partita a serbatoio quasi vuoto, come accaduto alla povera Tesla Model S in oggetto. Tesla che il dipartimento di Fremont ha acquistato per rimpiazzare i Dodge Charger del 2007 presenti nella flotta da svariati anni, per risparmiare soprattutto sul carburante.

Sembra che l'agente alla guida abbia detto in radio: "Ho appena 6 miglia di autonomia sulla Tesla, potrei perdere il sospetto fra pochi secondi, qualcuno è in grado di darmi supporto?". Possiamo parlare di una "semplice" dimenticanza oppure non vedete di buon occhio l'utilizzo delle elettriche presso le varie forze dell'ordine?