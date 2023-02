Tesla Model S da record al Test di Oslo: 530 km di autonomia

Negli scorsi giorni diversi modelli di auto elettriche si sono cimentate nel famigerato Test di Oslo, una prova a temperature invernali molto rigide per testare appunto la tenuta degli EV: a vincere, tanto per cambiare, è stata una Tesla, precisamente una Model S.

Non solo l'auto di Elon Musk ha stracciato la concorrenza, ma ha anche registrato il record assoluto per quanto riguarda l'autonomia della batteria. Il Test di Oslo si svolge esattamente ogni sei mesi: una volta in inverno e una volta d'estate, ha delle regole ben precise con l'obiettivo di garantire le stesse condizioni ad ogni concorrente, e permette di testare le varie vetture.

Come fanno sapere gli organizzatori: "Eseguiamo il test con una selezione di auto pertinenti ogni sei mesi, inverno ed estate, seguendo lo stesso percorso: un giro attraverso Oslo, su Rv4 fino a Gjøvik, da lì E6 fino a Hjerkinn, poi a est e intorno a Rondane oltre Venabygdsfjellet, giù per Ringebu e di nuovo E6. Le auto vengono guidate al limite di velocità fino a quando non esauriscono la carica della batteri. Gli autisti, tutti esperti, sono tenuti a utilizzare la rigenerazione in modo attivo e intelligente. Devono guidare in modalità eco e astenersi dall'utilizzare sistemi di supporto alla guida, come pilota automatico e cruise control adattivo”.

Sono state in totale 29 le auto elettriche che si sono presentate ai nastri di partenza per testare resistenza e autonomia, e fra queste vi erano tre Tesla, leggasi Model S "Standard", Model X Plaid e Model Y a trazione posteriore, nonché una Mercedes EQE 300, una BMW i4, e due Volkswagen, precisamente ID.5 e ID.BUZZ.

La Tesla Model S è riuscita nell'incredibile record di raggiungere un'autonomia di 530 chilometri, superando il precedente traguardo già ottenuto da una Model S con 521 km percorsi. Al secondo posto, ma a debita distanza, si è piazzata la Tesla Model X Plaid, con 444 chilometri percorsi, quindi medaglia d'argento per la BMW i4 e la Nio ET7, entrambe con 434 km.

Una giornata di test che ha visto le 29 vetture guidare con temperature comprese fra i 5 e i 10 gradi sotto zero, con punte di -19 in altura, e durante la quale la Tesla Model S ha sfoggiato la sua pompa di calore considerata da Elon Musk "una delle migliori soluzioni ingegneristiche che abbia mai visto".

L'auto elettrica americana si conferma il top di gamma nella sua categoria, così come dimostrato anche dal piazzamento nella classifica delle 5 auto più sicure del 2022 in cui Tesla ha beffato le tedesche. La vettura del manager di origini sudafricane è una delle più sicure in circolazione al mondo, nonostante a volte possano incappare in episodi indecifrabili come quello che ha visto una Tesla Model S prendere fuoco spontaneamente.