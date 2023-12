La Tesla Model S dei record: un tedesco ci ha percorso 1,9 milioni di chilometri

Questa Tesla Model S ha raggiunto un notevole traguardo di 1.189.000 di chilometri attraverso viaggi in Europa, Cina e Africa. Il proprietario, Hansjoerg von Gemmingen-Hornberg, ha valutato nel tempo di passare a una Lucid Air in seguito a diverse difficoltà riscontrate nel tempo.

Il percorso di questa Tesla Model S del 2014 non è stato privo di sfide, con ben 13 sostituzioni del motore, tutte avvenute entro il periodo di garanzia. Il pacco batteria è stato sostituito tre volte, con l'ultima sostituzione che ha visto l'installazione di un'unità completamente nuova (ecco quanto costata sostituire la batteria di una Tesla Model S). Nonostante questi interventi, von Gemmingen ha manifestato la sua intenzione di prolungare la vita del veicolo.

Per affrontare i problemi ricorrenti del motore, von Gemmingen ha cercato assistenza presso un centro specializzato in Croazia, che ha identificato un difetto strutturale nella guarnizione del liquido di raffreddamento del motore elettrico. Per questa ragione l'auto ha al suo interno un nuovo set di guarnizioni progettato per superare il design originale "a labbro singolo" di Tesla. Questo intervento mira a garantire una maggiore durata e resistenza, consentendo al veicolo di percorrere fino a 310.000 miglia senza la necessità di interventi.

Adesso però il veicolo è fuori garanzia, e le future sostituzioni e riparazioni potrebbero essere molto costose. Ciò potrebbe spingere von Gemmingen a considerare l'opzione di passare a un nuovo veicolo, sebbene l'esito possa dipendere dalla durata e dall'efficacia degli aggiornamenti apportati nell'ultima piccola modifica apportata.

Questo mette in evidenza un problema strutturale all'interno del mondo dei pacchi batterie e dei motori elettrici, ovvero la loro resistenza prolungata nel tempo. In futuro le nuove sfide riguardo l'elettrico sicuramente porteranno a risolvere anche questo problema (la Tesla Model S Plaid è praticamente imbattibile nei Drag Race).