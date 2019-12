La Tesla Model S Raven potrebbe essere l'auto più veloce in assoluto nello 0 a 100 km/h

Le Tesla ricevono di tanto in tanto aggiornamenti in grado di apportare miglioramenti all'autonomia, all'Autopilot, al software di bordo e soprattutto alle prestazioni effettive. Queste ultime, per quanto concerne la Model S Performance, stanno raggiungendo risultati incredibili e superiori alle aspettative.

Attualmente la vettura è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi circa, anche se alcuni proprietari del mezzo hanno cronometrato anche meno di 2,3 secondi. Tutto questo però accadeva prima del recente aggiornamento "Raven", che promette faville.

Secondo i test effettuati internamente da Car and Driver l'auto più veloce nello 0-100 resta comunque un misterioso modello del 2014, quasi a disperdere gli entusiasmi. Il problema è che la redazione non ha fornito numeri, video, o qualunque altro risultato concreto riguardante le prove messe in atto. Di certo parliamo di un portale autorevole, ma non possiamo prendere tutto per oro colato senza avere i numeri davanti agli occhi.

Detto questo, la Model S standard ottiene un tempo di 2,7 secondi, ma la Model S Performance "Raven" può arrivare, secondo i rumors, a sfondare il muro dei 2,2 secondi o fare addirittura meglio. In tal caso la regina incontrastata in questo ambito continuerebbe ad essere la Porsche 918 Spyder col suo pazzesco tempo di 2,1 secondi. Si tratta di una hypercar ibrida spacca-mascella, mossa da un V8 da 4,6 litri abbinato ad un propulsore elettrico, per un totale di quasi 900 cavalli di potenza e 1275 Nm di coppia. Difficilmente verrà rimossa dal suo trono.

Di recente la casa automobilistica californiana ha messo a disposizione un nuovo aggiornamento per la Tesla Model 3 il quale, tramite un pacchetto da 2.000 dollari, dona alla EV un notevole incremento prestazionale. Infine vi condividiamo gli eccellenti miglioramenti apportati all'Autopilot, che hanno praticamente salvato la vita ad un puma che attraversava la carreggiata. Questa feature arriverà a breve anche in Europa ma, per allinearsi alle leggi in vigore nel nostro continente, verrà sensibilmente castrata.