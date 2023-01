Tesla Model S prende fuoco spontaneamente: il muso dell'auto non c'è più

Una Tesla Model S ha preso fuoco di sua spontanea volontà, bruciandosi senza alcun apparente motivo. Il caso è giunto dalla California, negli Stati Uniti, dove l'auto elettrica di Elon Musk si è incendiata da sola obbligando i vigili del fuoco a intervenire.

L'episodio è riportato da foxbusiness e arriva di preciso dalla cittadina di Sacramento, lungo l'autostrada 50. Attorno alle ore 16:00 di pomeriggio della giornata di sabato 28 gennaio 2023, i pompieri locali, i Metro Fire di Sacramento, hanno ricevuto una chiamata per un veicolo completamente avvolto dalle fiamme. Stando alla testimonianza fornita dai vigili del fuoco, sembra che l'auto, prima di incendiarsi, stesse viaggiando lungo l'autostrada a velocità consentita, quando si è verificata all'improvviso una combustione interna.

Non è stato segnalato "nulla di insolito" prima dell'incendio. Una volta che i vigili del fuoco si sono recati sul luogo della segnalazione hanno trovato la Model S completamente avvolta dalle fiamme, ed hanno dovuto utilizzare circa 6.000 litri di acqua per spegnerla, riportando la situazione alla normalità.

A complicare l'azione dei pompieri è stata ovviamente la batteria di Tesla, che ha continuato a bruciare nonostante l'intervento tempestivo delle autorità. Per favorire lo spegnimento i pompieri di Sacramento hanno sollevato il mezzo anche con dei martinetti idraulici, di modo da alzare l'auto e raggiungere meglio il pacco batteria che è solitamente alloggiato sul fondo del veicolo. Fortunatamente non si sono verificati dei feriti visto che i pompieri sono riusciti a riportare la situazione alla normalità senza che nessuno si facesse male.

Non è la prima volta che un'auto elettrica della casa di Elon Musk prende fuoco, e recentemente aveva fatto scalpore la notizia della Model S per cui erano serviti 45mila litri d'acqua per spegnerla. Un'altra Tesla Model S era invece bruciata a sole 3 settimane dall'acquisto, una serie di casi che hanno ovviamente posto la lente di ingrandimento sulla vicenda. Secondo gli esperti il rischio di auto combustione nelle elettriche è possibile per via del surriscaldamento della batteria, in particolare durante il periodo invernale.