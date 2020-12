Tesla Model S contro Porsche Taycan Turbo S: infranto un nuovo record

Sulla griglia di partenza della drag race di oggi ci sono due delle auto elettriche più veloci in assoluto sullo 0 a 100 km/h e sul quarto di miglio: una Tesla Model S contro una Porsche Taycan Turbo S.

Ovviamente, lo saprete, non è affatto la prima volta che vediamo contrapposti i due bolidi sul dritto, e non è neanche la prima occasione in cui la tedesca batte la californiana. A ogni modo, a detta dei ragazzi di DragTimes, quella in alto è la sfida più equa che si sia mai vista su YouTube.

Per ricrearla il team si è assicurato che ogni fattore in gioco fosse esattamente speculare. Al via entrambe possedevano il 100 percento di carica e, inoltre sono stati forniti tutti i tempi più indicativi: quello da 0 a 96 km/h, quello su un ottavo di miglio e, naturalmente, quello relativo al quarto di miglio.

Come DragTimes ha provato a spiegare:"Per la prima volta la Taycan Turbo S e la Tesla Model S percorrono il quarto di miglio in accelerazione, e una delle due ha fatto segnare un nuovo record del mondo per un'auto elettrica di fabbrica e per una berlina a quattro porte. Tutte e due le vetture sono state trainate sul tracciato al 100 percento della carica della loro batteria e con l'ultima versione del software. Peraltro sono inclusi tutti i dati sulle performance dello 0-60 MPH, del 1/8 di miglio, dello passaggio da 60 a 130 MPH eccetera."

Nel caso in cui non aveste ancora visto il video in alto vi consigliamo caldamente di dargli un'occhiata, ma sappiate che la Porche Taycan Turbo S ha messo in piedi una prestazione magistrale, lasciando dietro la Model S in ogni occasione fin dalla partenza. Alla fine ha chiuso il quarto di miglio in un tempo pari a 10,383 secondi, che è assolutamente spettacolare e mai visto prima.

In chiusura, se apprezzate scontri di questo tipo, vogliamo rimandarvi ad altre due gare d'accelerazione degne di nota. La prima, molto bizzarra, mostra un Mini Tesla Cybertruck contrapposto all'iconica DeLorean di Ritorno al Futuro. La seconda invece mette in scena una drag race fra tre bolidi di altrettanti blasonatissimi marchi di supercar: ecco a voi un testa a testa fra una Ferrari 488 Pista, una Porsche 911 Turbo S e una Lamborghini Huracan Performante, chi la spunta?