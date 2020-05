Tesla Model S e Porsche Taycan si sfidano in una nuova drag race: il video

Elon Musk ha sicuramente un carattere forte, deciso, per certi versi autoritario. Un narciso in piena regola, che ama essere costantemente il primo della classe. Lo si capisce anche dalla rivalità creatasi fra Tesla e Porsche dopo la presentazione della Taycan elettrica. Ora la tedesca e la Model S si sfidano sul campo.

Quanti fra voi ricordano il record ottenuto dalla Porsche Taycan Turbo S sul circuito del Nurburgring? Probabilmente in molti, poiché da quel giorno Musk ha sguinzagliato i suoi tecnici e ha portato sulla pista tedesca il prototipo di una nuova Model S - addirittura con tre motori a bordo. La rivalità dunque è più che palpabile, oggi a tal proposito andiamo a vedere una sfida avvenuta sul campo fra una Tesla Model S P100D (dunque Performance) e una Taycan Turbo S, la più veloce e costosa della gamma.

Il video (e dunque la sfida) si deve al canale YouTube Cars with Pilot Tseno e vede come vincitrice la Porsche Taycan Turbo S, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,98 secondi e coprire i 400 metri in 10,71 secondi a 210,92 m/h. La Model S P100D ha percorso lo 0-100 km/h in 2,99 secondi (dunque in assoluta parità potremmo dire) ma ha tagliato il traguardo dei 400 metri a 11,15 secondi, a una velocità di "soli" 191,80 km/h.