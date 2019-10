La Tesla Model S contro la Porsche Taycan: le due auto faccia a faccia in un programma TV

Nelle ultime settimane in campo elettrico non si è parlato d'altro se non dello scontro a distanza fra la Tesla Model S e la Porsche Taycan, vetture dal DNA differente ma dalla tecnologia e prezzo simili. Oggi è finalmente arrivato il momento di vederle una contro l'altra sullo stesso terreno.

Questa nuova sfida, attesa da mesi dagli appassionati, è arrivata grazie alla trasmissione tedesca AutoMobil, che non solo ha fatto affrontare le due vetture sul piano dell'accelerazione ma anche rispetto ad altre prove, come la tenuta di strada per esempio. La trasmissione completa si può vedere sul sito TVNow in tre spezzoni differenti (la parte che ci interessa inizia poco dopo la metà nel secondo segmento), l'audio purtroppo è in tedesco e non ci sono sottotitoli, è comunque possibile guardare tutte le singole prove - fra cui anche quella di velocità di ricarica.

Su YouTube abbiamo invece un piccolo trailer caricato da Car Benchmarks, giusto un'anteprima che potete visionare direttamente in pagina. Ricordiamo che la nuova Porsche Taycan elettrica arriverà in tre varianti, sarà dunque necessario vedere ogni volta quale versione è stata scelta per eventuali test o drag race. Dalla 4S, l'ultima presentata, alla top gamma Turbo S, mentre la Model S si declina in Dual Motor Long Range e Dual Motor Performance. In questo caso abbiamo a che fare con le varianti top gamma, P100D da una parte e Turbo S dall'altra, buon divertimento.