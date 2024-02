Tesla Model S Plaid Wagon, come sarebbe? Una SW per sfidare la Taycan Cross Turismo

Se c’è una cosa che i tedeschi sanno fare con estrema maestria, tra tante altre sia chiaro, è produrre Station Wagon ad alte prestazioni. BMW e Audi - ad esempio - hanno prodotto e producono ancora oggi modelli leggendari come la M3 Touring o la RS6 Avant. Sul fronte elettrico, come sarebbe invece una Tesla Model S Plaid Wagon?

Ricordiamo che l’attuale Tesla Model S Plaid è probabilmente l’auto elettrica stradale più veloce del momento, capace di superare i 1.000 CV di potenza grazie ai suoi tre motori elettrici ad alte prestazioni. Parliamo però di una berlina estremamente elegante, con Tesla che non ha neanche mai pensato di trasformarla in una Station Wagon di alta gamma.

L’idea è sicuramente intrigante, soprattutto dopo l’assaggio visivo regalatoci dall’artista digitale jlord8. Ovviamente non sarebbe una wagon “per tutti”, parleremmo in ogni caso di 1.020 CV come per la berlina classica. È probabile che il bagagliaio più lungo e capiente possa peggiorare leggermente le prestazioni, soprattutto se pieno, in ogni caso avremmo a che fare con la Station Wagon più potente sul mercato internazionale. Al momento, l’unica vettura elettrica in grado di offrire possibilità da offroad, un bagagliaio capiente e altissime prestazioni è la Porsche Taycan Cross Turismo, che nella versione Turbo S provata in Francia al debutto eroga un massimo di 761 CV. Inoltre Porsche sta per presentare la nuova Taycan con autonomia migliorata.

Tornando a Elon Musk, la Tesla Model S Plaid Wagon ci permetterebbe sicuramente di fare delle vacanze ad alte prestazioni con tutta la famiglia al seguito, vi piacerebbe l’idea?