Tesla Model S Plaid vs Ferrari SF90 e 911 Turbo S: nessuno batte l'elettrica. Il video

Chi riuscirà a battere una Tesla Model S Plaid in una gara di accelerazione? Dopo la sfida fra la sfida fra la Model S Plaid e la Ferrari Enzo, ma anche quella fra la Tesla e la Chevy 2600 HD, la vettura di Elon Musk torna protagonista di una drag race.

Da una parte abbiamo l'auto elettrica americana, mentre dall'altra due splendide supersportive europee, leggasi la Ferrari SF90 e la Portsche 911 Turbo S. I ragazzi di CarWow hanno messo alla prova le tre vetture in una classica gara di accelerazione su un quarto di miglio, per capire se vi sia qualche vettura che possa avere la meglio sull'incredibile accelerazione della Model S versione Plaid.

Ai nastri di partenza si è quindi posizionata la vettura elettrica forte dei suoi 1.020 cavalli e una coppia di 1.420 Nm, affiancata dalla Ferrari SF90 ibrida con un V8 biturbo da 4 litri e due motori elettrici posizionati, uno all'anteriore e uno al posteriore, per una potenza totale di 986 cavalli e 800 Nm di coppia. Infine la sportiva tedesca che a livello di potenza partiva decisamente svantaggiata per via dei suoi 641 cavalli ma con una coppia di 800 Nm. E' anche vero che la 911 ha saputo avere la meglio spesso e volentieri su auto ben più potenti, di conseguenza sfidare la Model S Plaid era lecito.

Alla prima gara di accelerazione, dopo un testa a testa fra la Rossa e l'americana, alla fine l'ha spuntata la prima, anche se di poco. Staccata invece la Porsche che non è riuscita a tenere il passo. Nel secondo tentativo, invece Tesla ha avuto la meglio sulle altre due, di conseguenza bisognava effettuare la “bella”, un terzo tentativo che ha confermato l'accelerazione incredibile della Model S Plaid, 9,7 secondi sul quarto di miglio contro i 9,9 di Ferrari e i 10,3 di Porsche.

Sorprende il fatto che la Tesla sia una vettura tutt'altro che sofisticata e dalle linee esagerate, rispetto invece allo stile Ferrari o Porsche, ma sia la migliore delle tre, grazie anche ad una manciata di cavalli in più rispetto alla Rossa. Se paragoniamo il prezzo però non c'è storia: 133mila euro per la Tesla, 238mila per Porsche e 427mila per la Ferrari. Anche per questo siamo di fronte ad un risultato incredibile.