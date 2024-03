La Tesla Model S Plaid è più veloce del drone dei record di Red Bull? Il video

Poche settimane fa ha fatto il giro del web il video del drone più veloce del mondo a marchio Red Bull, un autentico missile dei cieli che ha osato sfidare la RB20 2024.

Il drone dei record ha una velocità massima di 350 km/h ed ha cercato di tenere testa alla monoposto guidata da Max Verstappen, quello che probabilmente diverrà il pilota più forte di tutti i tempi.

Ma come si comporterà in una drag race contro una Tesla Model S Plaid, vera e propria leggenda delle gare di accelerazione? A scoprirlo ci hanno pensato i ragazzi di Carwow che hanno appunto fatto sfidare il drone Red Bull e la berlina sportiva di Elon Musk, con conseguente scontro anche con la RB8 del 2012, per l'occasione guidata da David Coulthard.

Ebbene, al primo tentativo il drone ha battuto la berlina Tesla, che ha avuto anche qualche problema di trazione per via dell'asfalto bagnato, poi nel secondo tentativo ha primeggiato l'auto elettrica. Il drone ha battuto anche la RB8 nella gara di accelerazione ma è quasi certo che su un circuito vincerebbe una monoposto di Formula 1 che avrebbe un maggior vantaggio sulle curve.

La Tesla Model S Plaid è di fatto una hypercar sotto mentite spoglie. Vanta infatti un motore da ben 1.020 cavalli e una coppia di 1.420 Nm, mentre il drone ha un peso di meno di un chilogrammo ed è potente 5 cavalli, di conseguenza, se vogliamo un dato più impressionante, ha un rapporto pes/potenza pari a 5.000 cavalli per tonnellata, migliore rispetto alla vettura di Musk.

Il drone riesce a raggiungere velocità incredibili con un'accelerazione impressionante ma potrebbe andare addirittura più veloce. “Anche se questo drone sembra davvero fantastico e funziona come dovrebbe – le parole del suo inventore, l'ingegnere olandese Ralph Hogenbirk, parlando con Wired - ovviamente possiamo fare molto di più. Penso che una delle cose da fare sia cercare di ottenere un segnale video in diretta di alta qualità, in modo da poterlo utilizzare per lo streaming live. E poi si tratta di fare ulteriori test e dimostrare che questo drone è sicuro e affidabile. Sarebbe bello avere un drone che copra la pista durante le gare in diretta, in modo tale da averne forse in futuro addirittura più di uno. Chi lo sa?”. Un razzo tecnologico che nonostante una vittoria, non è comunque riuscito ad annichilire la Tesla Model S Plaid, che si conferma quindi la regina indiscussa del quarto di miglio.

