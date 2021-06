La Tesla Model S Plaid umilia due Hellcat da 900 cavalli

Dalla commercializzazione della nuova Tesla Model S Plaid avvenuta una paio di settimane fa sono stati tantissimi gli appassionati che hanno deciso di testare in strada il nuovo bolide per capire se Elon Musk avesse effettivamente mantenuto le sue promesse.

Abbiamo quindi assistito a vari scatti da 0 a 96 km/h, a una serie di gare di accelerazione, alla ripresa da 100 a 200 km/h e persino all'eccellente scalate di Pikes Peak, dove un esemplare ha superato i 200 km/h nonostante le pendenze e i tornanti.

Insomma, pare proprio che Musk non abbia sparato troppo in alto, e che la nuova EV di Fremont sia davvero capace di numeri strabilianti. Questa volta vogliamo condividere la clip condivisa su YouTube da Situation Plaid, dove un'altra Tesla Model S Plaid svernicia due agguerritissime Dodge Challenger Hellcat da 900 cavalli.

"La Tesla Model S Plaid batte le Hellacat da 900 cavalli. Oltretutto il proprietario di una Ferrari F430 aveva troppa paura per correre. La Plaid ha fatto un'ottima gara con partenza in movimento. Il testa a testa nella notte mi ha permesso di tornare a casa col 56 percento di batteria. Per mia esperienza, la macchina non rallenta in ricarica, neanche oltre il 50 percento. Niente tagli di potenza come la P100D. Dico però che il limitatore a 262 km/h è fastidioso perché la macchina può andare oltre."

Avete appena letto le parole del protagonista del video in alto, che tra le altre cose ha spostato i riflettori su una faccenda ancora non chiarissima: il limitatore elettronico. Il brand dichiara infatti una velocità massima di 322 km/h, ma per il momento il software impedisce di raggiungere tale picco.

Per chiudere riportando qualche specifica possiamo dire che la Model S Plaid offre una potenza di oltre 1.020 cavalli, mandati sull'asfalto grazie a tre motori elettrici di nuova generazione e ad un sistema all-wheel drive con vettorizzazione della coppia. Per gli automobilisti italiani interessati, il prezzo di partenza è di 129.990 euro.

In ultimo dobbiamo menzionare la presenza nell'abitacolo della EV del nuovo volante a cloche: per il brand californiano è il futuro della sterzata, e i clienti dovranno abituarcisi o scegliere un'altra vettura.