Tesla Model S Plaid trema, la Porsche Taycan Turbo GT da 1.000 CV sta per arrivare

I paparazzi dell’automotive hanno già avvistato le Porsche Taycan e Taycan Cross Turismo col nuovo restyling, ma quest’oggi è tornata a mostrarsi quella che diventerà la Taycan più cattiva di tutte. Il nome ufficiale non è ancora noto ma per il momento si conosce come Porsche Taycan Turbo GT e sarà la versione più estrema della sportiva EV.

Come sulle sorelle meno prestanti, anche sulla “super” Taycan si notano i nuovi gruppi ottici Porsche HD Matrix LED che ricordano quelli della Mission R Concept presentata al Salone di Monaco 2021. Restando sul frontale, si notano diversi camuffamenti sulle parti laterali del paraurti che probabilmente saranno più complessi rispetto alle Taycan che conosciamo per migliorare il carico aerodinamico.

A tal proposito non passa inosservata la vistosa ala posteriore, che evidentemente mette da parte l’efficienza per votarsi alla prestazione pura. Inoltre ci sono le minigonne che riprendono il disegno già visto sulle versioni Turbo, assieme ai cerchi in tinta nera che nascondono un impianto frenante ad alte prestazioni che servirà a fermare questo missile, dal momento che, secondo i rumors, dovrebbe vantare un powertrain con tre motori elettrici capaci di una potenza totale leggermente superiore ai 1.000 CV e la trazione integrale.

Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una degna rivale della Tesla Model S Plaid: la Porsche Taycan Turbo S ha già distrutto il record del Nurburgring siglato dalla Model S, ma con questo nuovo propulsore se la giocherebbe alla pari anche sul dritto.