La Tesla Model S Plaid a tre motori arriva in Italia: il prezzo è a 6 cifre

Per mesi è stata una vera e propria leggenda, un’ombra che si aggirava sul circuito del Nürburgring per battere la rivale Porsche Taycan Turbo S. Oggi invece la nuova Tesla Model S Plaid è realtà e si può già ordinare in Italia.

Nominare la Taycan rende bene l’idea di che tipo di auto stiamo parlando, anche dal punto di vista del prezzo: la società di Elon Musk ha deciso di venderla nel nostro Paese a 140.990 euro. Una cifra che serve a portarsi a casa “l’auto di serie più veloce del mondo”, non a caso la Model S Plaid percorre lo 0-100 km/h in meno di 2,1 secondi, il quarto di miglio (i nostri 400 metri) in meno di 9 secondi.

Dati davvero da capogiro che sottintendono una vettura estremamente potente: tre i motori elettrici installati a bordo, capaci di sprigionare più di 1.100 CV. La Tesla Model S Performance può contare sulla modalità Ludicrous (disponibile come optional), è vero, per avere un’accelerazione fuori di testa, la Plaid però batte anche lei.

La velocità massima inoltre è pari a 320 km/h, il tutto senza preoccuparsi dell’autonomia - che al momento non è ancora ufficiale ma è stimata in oltre 840 km. È insomma la Model S al suo massimo, il capolavoro seriale di Elon Musk e soci che metterà alle strette la Taycan ma anche moltissime supercar tradizionali, che difficilmente riusciranno a batterla in accelerazione.

Le prime consegne sono previste a fine 2021, l’auto viene consegnata con sospensioni pneumatiche adattive, impianto audio potenziato e interni premium - e a quel prezzo potevamo darlo anche per scontato.