Tesla Model S Plaid tocca i 350 km/h con i nuovi freni in carboceramica: il video

Quando Tesla presentò la velocissima Model S Plaid, promise che il veicolo avrebbe toccato le 200 mph (321 km/h), ma in realtà il limite venne abbassato notevolmente per via dell’impianto frenante di serie non all’altezza di quelle prestazioni, affiancate ad un peso piuttosto generoso, ma l’impianto frenante optional in carboceramica fa miracoli.

Se ricordate infatti, il primo limite imposto da Tesla è stato di 262 km/h, che successivamente è salito a 282 km/h con l’avvento dell’update contenente la “Track Mode” per l’uso in pista. Dopo diverse lamentele ai freni di serie da parte di tester e appassionati (guardate questa Tesla Model S Plaid con i freni in fiamme), Tesla ha iniziato ad offrire un impianto frenante in carboceramica alla modica cifra di 20.000 dollari, permettendo così l’innalzamento della velocità massima, il problema che questo componente non era ancora arrivato su alcuna Model S Plaid.

Almeno fino a oggi, perché il pilota Sebastian Vittil ha postato un video in collaborazione con Tesla Belgio, a bordo della sua S Plaid dotata dei tanto chiacchierati freni, e con essi è riuscito effettivamente a superare le 200 mph, ma è andato ancora oltre, toccando 217 mph, ovvero 350 km/h: per fortuna l’auto era in grado di fermarsi negli spazi di arresto corretti per un buon giro sulla pista francese di Bresse.

A prescindere delle velocità superiore, il nuovo impianto frenante trasforma letteralmente la vettura secondo il pilota, e le permette di essere molto più veloce ed efficace in ogni frangente, al punto che a fine giornata ha siglato il record della pista per le vetture stradali, con coperture di serie. Dunque, promessa mantenuta da parte di Tesla.