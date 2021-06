La Tesla Model S Plaid sorpassa la Lamborghini Huracan con una facilità disarmante

La Tesla Model S Plaid è con ogni probabilità la vettura stradale più veloce al mondo, almeno per quanto concerne l'accelerazione. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato una clip della EV mentre asfalta Porsche e McLaren, ma stavolta un nuovo video la mette a confronto con la Lamborghini Huracan.

A condividere il tutto è come al solito il canale YouTube Unplugged Performance, che non manca mai di pubblicare materiale interessante sui modelli elettrici della casa di Fremont. Da parte nostra ci teniamo però a sottolineare che l'esemplare di Model S Plaid visibile in alto e guidato da Randy Pobst non rappresenta il prodotto che ricevono gli automobilisti all'acquisto, poiché porta in dote una serie di modifiche e personalizzazioni per la pista.



A ogni modo, la Model S Plaid e la Huracan si sono ritrovate ad accelerare l'una di fianco all'altra sul rettilineo principale al Laguna Seca, ed è evidente che la spinta propulsiva del bolide di Elon Musk ha fatto una grande differenza, quasi sorprendente. L'erogazione istantanea della coppia è una caratteristica intrinseca dei motori elettrici, ma è chiaro che il divario si pone in essere anche per una ragione essenzialmente numerica.



La nuova Tesla Model S Plaid riesce infatti ad erogare circa 1.033 cavalli di potenza, che si traducono in uno scatto da 0 a 96 km/h inferiore ai 2 secondi, mentre il quarto di miglio è completabile in 9,23 secondi nonostante una massa complessiva di 2.162 chilogrammi . La velocità massima è pari a 322 km/h.



Per chiudere passando alla feature insite nell'abitacolo della berlina premium vogliamo citare la possibilità di giocare a un kolossal come Cyberpunk 2077 attraverso il display di bordo e un semplice controller (CPU Ryzen e GPU RDNA 2 sono fondamentali). Nel caso in cui voleste dare un'occhiata al nuovo sistema operativo (dovrebbe arrivare su tutti i nuovi modelli), è già stato condiviso un video piuttosto lungo e approfondito su interfaccia, sistema di navigazione e opzioni varie.