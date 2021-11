La Tesla Model S Plaid sfida la McLaren 720S: drag race da brividi tutt'altro che scontata

Dopo i recenti e folli rumor che davano McLaren venduta a BMW e Audi, torniamo alle notizie concrete, all'asfalto e all'odore di pneumatico bruciato. Insomma: alle drag race. Questa volta una McLaren 720S sfida quella che al momento è l'elettrica di serie più veloce del mercato, la Tesla Model S Plaid con tre motori.

Una sfida tutt'altro che scontata sulla carta, visto che entrambe queste mostruose vetture hanno una potenza vicina ai 1.000 CV a testa (anzi la Plaid ne vanta in realtà 1.020). Prima di mandare in play il video che trovate in pagina vi interesserà conoscere le regole della gara: DragTimes fa solitamente tre round, trionfa la vettura che vince due round su tre, davvero molto semplice.



Inoltre, come ulteriore dettaglio, la Plaid ha questa volta iniziato la sfida con la batteria al 73%, dunque in quanto a erogazione di potenza potrebbe aver sofferto un calo più o meno significativo. Sarà bastato questo alla McLaren per vincere? Ebbene signori non ci crederete ma si è trattata di una delle drag race più appassionanti degli ultimi tempi, con la McLaren che l'ha spuntata 2 a 1.



Nonostante la scheda tecnica più pompata della Plaid, il motore V8 Biturbo da 4.0 litri della 720S ha permesso alla sportiva britannica di spuntarla, inoltre potete ammirare in azione il cambio a 7 rapporti DCT della McLaren che ha dimostrato una progressione della velocità davvero violenta. A oggi si tratta di una delle pochissime auto a benzina in grado di battere la Model S Plaid sui 400 metri.



Certo con questa Model S Plaid alleggerita sarebbe andata in modo diverso: questa Tesla Model S Plaid custom fa i 400 metri in meno di 9 secondi.