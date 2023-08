Tesla Model S Plaid: risultati eccezionali nel test dell'alce!

Le velocità da brivido di Tesla Model S Plaid, a quanto pare, non sono l'unico campo in cui l'elettrica di Elon Musk è in grado di eccellere: guardate un po' come se la cava nel temibile test dell'alce!

Come potrete osservare nel video presente in apertura, la Tesla Model S Plaid è stata messa sotto torchio come sempre dagli specialisti di km77, mostrando tutta la sua propensione per questo tipo di attività.

La EV, da poco sbarcata anche nel Vecchio Continente, è riuscita a entrare nel test a una velocità di ben 82 Km/h, uno dei migliori mai registrati. Nella parte centrale la vettura si è mantenuta sui 70 Km/h per poi chiudere a 46.

I risultati sono stati ottenuti con un'auto dotata di volante di tipo Yoke, ruote da 21 di tipo Michelin Pilot Sport 4S 265/35 ZR21 101Y XL all'anteriore e 295/30 ZR21 102Y XL per la coppia posteriore.

Come fanno notare i ragazzi di InsideEVs, non si tratta solo di un risultato eccezionale in termini assoluti, ma anche e soprattutto relativi. Se restiamo in casa Tesla, anche Model 3 e Model Y sono state in grado di raggiungere punteggi notevoli e addirittura superiori; tuttavia, è guardando altrove che lo scarto diventa evidente.

La Model S Plaid, per esempio, è in grado di primeggiare agilmente contro qualunque variante della Porsche Taycan provata dallo stesso team, inclusa la GTS che nella parte iniziale, centrale e finale del test dell'alce ha raggiunto rispettivamente 78, 69 e 51 Km/h.

Per i più voraci appassionati di Tesla, ecco la bella Model S Plaid e la sua prova al Nürburgring.