La Tesla Model S Plaid raggiunge i 328 km/h sulle autostrade tedesche: il video

Grazie ai suoi tre motori elettrici, l’attuale Tesla Model S Plaid è una delle auto di serie più potenti e veloci del pianeta. Non solo in ambito elettrico: in generale. Ma che velocità può raggiungere nel mondo reale? Eccola lanciata su un’autostrada tedesca senza limiti di velocità...

Tesla non ma rilasciare schede tecniche dettagliate, ufficialmente della Model S Plaid sappiamo che ha 1.020 CV, può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi grazie al Launch Mode e toccare i 322 km/h. Davvero la berlina premium può raggiungere questa velocità? Si tratta di una cifra davvero paurosa, molto vicina a ciò che possono fare oggi le monoposto di Formula 1 o le moto della MotoGP.

Per scoprire come si comporta la Model S Plaid “senza limiti” il famoso canale YouTube AutoTopNL ha portato la vettura sull’Autobhan tedesca, dove tendenzialmente - in alcuni tratti - potete superare i 300 km/h nel pieno rispetto della legge, se le condizioni del traffico lo consentono. La vettura, dotata di Track Package e di uno sterzo tradizionale (non yoke), ha raggiunto i 100 km/h in soli 2,56 secondi, i 200 km/h invece sono arrivati dopo appena 6,82 secondi, davvero impressionante. Stando ai dati registrati, il quarto di miglio (400 metri) è stato percorso in 9,62 secondi, per percorrere un miglio completo invece (1,6 km) sono bastati 24,22 secondi, ma solo perché a questo punto il conducente aveva già alzato il piede dall’acceleratore.

Arriviamo così alla velocità di punta raggiunta: come potete vedere dalle immagini, la Tesla Model S è riuscita a onorare e addirittura superare i dati dichiarati, toccando i 328 km/h... le immagini sono quasi da brividi. Considerando che la velocità mostrata dalle nostre auto è sempre leggermente inferiore al reale, siamo praticamente alla quota dichiarata ufficialmente da Tesla.

A causa del peso e dell’aerodinamica non è la stessa cosa, ma abbiamo provato la Tesla Model X Plaid a tre motori: una vettura fuori di testa.