Tesla Model S Plaid contro Porsche Taycan per la drag race definitiva

Lo scontro prestazionale tra Tesla Model S e Porsche Taycan non accenna ad arrestarsi. Ad ogni nuova variante resa disponibile, ad ogni piccolo aggiornamento delle performance, ad ogni microscopica variazione le due EV vengono confrontate in gare d'accelerazione o in giri veloci.

Questa volta il testa a testa vedrà coinvolte una Model S in versione Plaid (con batteria maggiorata) e una Taycan che presumibilmente si presenterà nella variante Turbo S. Per questo bisognerà attendere la prossima settimana, quando MotorTrend condurrà il test che tutti aspettano. Chi vincerà tra le due?

Le specifiche della Model S Plaid restano ancora sconosciute, ma sappiamo che Tesla la immetterà sul mercato entro il Novembre di quest'anno. A ogni modo il brand californiano pare voler mostrare con ansia le sue prestazioni paragonandola alla elettrica tedesca e, se saranno superiori a quelle messe in campo dalla Model S Performance "Raven" ci sarà da divertirsi.

La Turbo S di recente d'altra parte è stata protagonista di uno scatto da 0 a 96 km/h che ha quasi dell'incredibile, infatti ha impiegato soltanto 2,4 secondi a raggiungere tale velocità. Fatto che la posiziona tra le vetture più scattanti mai testate dai ragazzi di Car and Driver.

A proposito di drag race, proprio MotorTrend nei giorni scorsi ne ha messa in atto una da non lasciarsi sfuggire. Sui nastri di partenza sono state posizionate 12 vetture dalle performance più disparate, e le sorprese non sono mancate.