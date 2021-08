La Tesla Model S Plaid va al Nürburgring per il record, ma si schianta contro il guardrail

Probabilmente la Tesla Model S Plaid è la berlina elettrica premium più veloce in assoluto, sia per la sua incredibile rapidità in rettilineo sia per come affronta le curve. La casa automobilistica californiana pochi giorni fa ha portato un esemplare al Nürburgring proprio per ottenere il record per una EV, ma non è andata benissimo.

Nel corso della giornata di ieri, durante un giro di prova, la macchina è finita contro una barriera laterale del tracciato tedesco a velocità sostenuta. Purtroppo non abbiamo tanti dettagli sul contesto, sulle cause dell'incidente e sulle conseguenza dell'impatto, ma Dale Lomas di a Road&Track, il primo a riportare la notizia, ha affermato non si tratti dell'unico incidente della giornata.

"Un prototipo di BMW M8 si è schiantato violentemente nel velocissimo settore Kesselchen ribaltandosi almeno una volta e abbattendo un'ampia sezione di guardrail. Nel frattempo, in modo non correlato, una Tesla Model S Plaid ha anch'essa subito un'impatto contro una barriera nel settore Klostertal. A quanto pare entrambi i conducenti sono in buone condizioni nonostante la gravità degli incidenti al Nordschleife."

In alcune zone della pista, soprattutto quelle appena prima del traguardo, vetture simili possono ampiamente superare i 300 km/h, e da parte nostra speriamo davvero che non ci siano stati gravi ferimenti. Subito dopo gli sfortunati eventi i gestori del tracciato hanno saggiamente deciso di far rallentare gli altri veicoli in transito, e un prototipo dell'imminente Chevrolet Corvette Z06 di nuova generazione ha dovuto abortire il giro veloce.



A ogni modo, la sicurezza sta già provvedendo a riparare le barriere danneggiate e a ripulire l'asfalto e le aree adiacenti. Detto questo, la Tesla Model S Plaid dovrà attendere ancora un po' prima di poter dimostrare tutte le sue capacità sul giro secco. Ad oggi pare che un esemplare abbia girato in 7:13, ma la compagnia di Palo Alto vuole avvicinarsi quanto più possibile ai 7 minuti netti.



Avviandoci a chiudere vogliamo restare nei pressi della berlina premium di Elon Musk rimandandovi alla eccezionale gara di accelerazione durante la quale ha disintegrato una Dodge Challenger Demon da 850 cavalli (il brand punta sull'elettricità per riprendersi il primato). Il lavoro di ingegnerizzazione che ha permesso alla nuova Plaid di mettere in campo prestazioni di tale livello è stato importante, e il fondo della vettura ne porta di certo i segni: ecco le prime immagini.