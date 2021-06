La Tesla Model S Plaid non raggiunge i 322 km/h promessi: manca il software

La Tesla Model S Plaid sta mantenendo tutte le promesse fatte da Elon Mask, a partire dallo scatto da 0 a 96 km/h (0-100 miglia all'ora) in soli 1,98 secondi. C'è tuttavia una voce ambigua, una promessa ancora non compiuta: la velocità massima.

Stando alla scheda tecnica ufficiale la Model S Plaid è in grado di viaggiare fino alla velocità di 322 km/h. Al momento dell'acquisto tuttavia il configuratore ci avvisa: “La velocità massima indicata richiede cerchioni e pneumatici adeguati, che saranno disponibili nell'autunno 2021”.

Tutto chiaro, giusto? Secondo la nota testata MotorTrend no. Sembra che la casa di Palo Alto stia generando molta confusione sull'argomento: gli elementi richiesti per raggiungere quella velocità sono già sul mercato. Si tratta dei cerchioni Arachnid da 21 pollici, venduti come optional a 4.800 euro, dotati di serie degli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Ciò che manca è l'aggiornamento software. Ad ora la Tesla Model S Plaid, seppur dotata di Arachnid, può raggiungere "soltanto" 262 km/h.

Ricordiamo che la Model S Plaid si pone al vertice della gamma Tesla. Disponibile a partire da 129.990 euro in Italia, è contraddistinta da un trimotore con rotori in fibra di carbonio in grado di generare oltre 1.020 CV. Un'altra caratteristica rivoluzionaria è il volante Yoke, a mo' di cloche, elemento che dovrà dimostrare la sua comodità ed efficacia.