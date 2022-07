Tesla Model S Plaid contro Mustang Shelby GT500 e Dodge Charger Hellcat, chi vincerà?

Le gare di accelerazione sono sempre belle da vedere, tra supercar a massima velocità e sorprese all’ultimo metro: dopo la drag race tra Mercedes CLA 35 AMG e Cadillac CT4-V, grazie ai soliti YouTuber appassionati possiamo assistere a una doppia sfida tra Tesla Model S Plaid, Mustang Shelby GT500 e Dodge Charger Hellcat.

Il video pubblicato sulla piattaforma di streaming dal canale Wheels non dura molto, ma è ricco di spettacolo! Da una parte, lo sfidante fisso è l’elettrica Tesla Model S Plaid da 1.020 CV che, già in passato, ha dimostrato di essere capace di sorprendere tutti durante altre gare di accelerazione. A cercare di batterla sono una Mustang Shelby GT500 e una Dodge Charger Hellcat.

Se volete godervi la gara completa, allora consigliamo di evitare la lettura delle righe seguenti e concedervi un minuto e mezzo per il video allegato alla notizia. Altrimenti, di seguito troverete i risultati completi.

La prima gara è tra la Tesla e la Mustang Shelby GT500, con quest’ultima che sembra partire con un lieve anticipo o, comunque, con riflessi migliori rispetto il conducente della Tesla. Tuttavia, a quanto pare il pilota avrebbe sbagliato il primo cambio concedendo un vantaggio importante all’elettrica. Sarebbe stato bello assistere a una seconda gara senza errori, ma a quanto pare gli organizzatori avevano altri programmi.

La seconda sfida contro il Dodge Charger Hellcat si conclude in maniera analoga, con il decollo della Tesla e una partenza davvero troppo lenta per la muscle car statunitense. Anche in questo caso sembra esserci stato un errore chiave nel lancio per la rivale; certamente possono capitare, ma così non potremo mai sapere il potenziale, vero risultato della sfida, nonostante la Model S Plaid sia chiaramente uno sfidante particolarmente tosto.

Rimanendo nell’azienda di Elon Musk, ecco come se la cava la Tesla Model X dopo oltre 320.00 chilometri.