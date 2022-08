Le Tesla Model S Plaid e Model X Plaid arrivano in Italia: prezzi e prime consegne

Se stavate aspettando le nuove Tesla Model S Plaid e Model X Plaid in Italia abbiamo buone notizie: le vetture ad alte prestazioni di Elon Musk stanno arrivando in Europa, con le prime consegne che avverranno tra novembre e dicembre 2022.

Da oggi 3 agosto 2022 è possibile effettuare nuovi ordini di Model S Plaid e Model X Plaid direttamente sul sito ufficiale Tesla, dove per qualche settimana erano sparite dai radar per motivi di inventario (ancora oggi le versioni standard non si possono ordinare). Ecco invece tutti i dettagli che conosciamo adesso.

La Tesla Model S Plaid arriva in Italia con un costo di 140.990 euro. L'autonomia stimata è di 600 km, la velocità massima invece è 322 km/h. Velocità possibile grazie a tre motori elettrici ad alte prestazioni con rotori rivestiti in carbonio da 1.020 CV di potenza e una coppia fuori di testa che permette lo scatto 0-100 km/h in 2,1 secondi.

Tecnicamente la Tesla Model X Plaid è identica alla S, il maggior peso e la diversa aerodinamica portano però l'autonomia a 528 km e la velocità massima a 262 km/h. Lo scatto 0-100 km/h è in ogni caso incredibile per un SUV Full Size: 2,6 secondi. Il suo prezzo italiano è di 144.990 euro.