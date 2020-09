Tesla Model S Plaid al Laguna Seca: ecco il giro record

Non molte ore fa è stata presentata la Tesla Model S Plaid per lo stupore di molti appassionati di motori. Il sentimento è assolutamente condivisibile, poiché il produttore californiano sta per portare in strada un bolide spettacolare.

La berlina premium elettrica infatti mette sull'asfalto ben 1.115 cavalli di potenza, una elevatissima coppia istantanea e un tempo sul quarto di miglio inferiore ai 9 secondi, cioè persino meglio di quanto può fare la Bugatti Chiron. In poche parole la Model S Plaid al suo debutto dovrebbe risultare essere la vettura stradale più rapida in assoluto in termini di accelerazione.

Ebbene, a quanto pare la EV si comporta alla grande non solo sul rettilineo, ma anche in curva, come testimonia il video in alto pubblicato su YouTube da sebastian vittel (da non confondersi col pilota F1, Vettel). Si tratta del footage completo circa il giro record al Laguna Seca, completato nell'assurdo tempo di 1:30,3 secondi. Lo scorso anno un prototipo di Plaid girò in 1:36,55, e alcuni giorni fa Lucid Motors si vantò di averle strappato il record tramite la Lucid Air, che completò il percorso in 1:33,0.

Nonostante la Air sia dunque un mostro di potenza e percorra il quarto di miglio in 9,9 secondi, nulla ha potuto contro la Model S Plaid quasi definitiva, la quale per appena 2 secondi non ha superato l'imbattibile Porsche 911 GT2 RS. A ogni modo il video di Sebastian Vittel è davvero prezioso, e ci permette di salire a bordo della EV consentendoci di assaporare il particolare sound, caratteristico delle auto elettriche, nonché di poterne comprendere la stratosferica accelerazione visibile durante la fase di uscita da ogni curva.



Ricordiamo a chi non segue con attenzione la casa californiana che la variante Plaid della Model S è mossa da tre motori elettrici, che inviano la potenza a tutte le quattro le ruote. Nonostante le sue doti l'autonomia resta davvero buona, con oltre 830 chilometri per singola carica. Questo probabilmente deriva dall'implementazione delle nuove batterie Tesla con cilindri più grandi, presentate due giorni fa durante il Tesla Battery Day.



In ultimo non possiamo non menzionare la recente conferma di Elon Musk circa lo sviluppo di un'auto elettrica compatta ed economica, che potrebbe costare meno di 25.000 dollari al consumatore.