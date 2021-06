La Tesla Model S Plaid è irreale: ecco l'accelerazione da record

Le performance della nuova Tesla Model S Plaid sono assolutamente fuori di testa. Mesi fa Elon Musk attribuì alla vettura uno scatto da 0 a 96 km/h da 1,99 secondi, con una progressione da vero e proprio razzo fino ad oltre 150 km/h anche per la configurazione a singola marcia.

Si tratta di numeri che la catapultano direttamente al primo posto tra i modelli stradali più rapidi in assoluto sul dritto (in attesa della Tesla Roadster) e, grazie all'evento organizzato dalla compagnia californiana nel corso della giornata di ieri presso lo stabilimento di Fremont, alcuni clienti hanno potuto sentire tutta la potenza del bolide.

I video in fondo alla pagina sono infatti stati caricati su Twitter da persone che hanno avuto modo di entrare in una Model S Plaid e di godere delle sue caratteristiche, le quali risultano ancora più assurde se pensiamo che ad averle è una pesantissima berlina premium a quattro porte.

A ogni modo, lo stupore dei passeggeri appare spontaneo ed inevitabile. La clip pubblicata da Ryan McCaffrey ci mostra lo spettacolo di luci preparato sul tracciato Tesla di Fremont appositamente per l'evento di ieri, con la EV che accelera da ferma incollando i passeggeri ai sedili con una forza impressionante.

Altro materiale interessante è stato condiviso dall'utente Johnna Crider, e grazie ad esso capiamo il funzionamento del test drive. Gli ospiti delle strutture Tesla hanno avuto modo di fare qualche giro in pista e di fermarsi sotto la struttura per mettere alla prova la modalità Drag Strip. Essa serve ad ottimizzare ogni elemento per gestire un'erogazione perfetta allo scatto a ruote ferme, e a quanto pare funziona alla grande.



L'unica nota negativa emersa durante l'evento Tesla concerne il prezzo della Model S Plaid, il quale è lievitato di ben 10.000 dollari sul suolo statunitense. In linea di massima tutti i modelli del brand stanno ricevendo dei consistenti rincari, ma uno scostamento tanto ampio era difficile aspettarselo.



In chiusura vogliamo mostrarvi un altro prodotto di Elon Musk che non tarderà ad arrivare sul mercato: ecco l'enorme Tesla Cybertruck mentre viene messo sotto torchio in mezzo al fango dagli operai presso il nuovo impianto texano.