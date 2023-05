Tesla Model S Plaid, ecco l'incredibile Track Package: così la velocità arriva a 320 km/h

Tesla ha presentato nelle scorse ore il suo nuovo kit di potenziamento per la Model S Plaid. Si tratta di una vettura incredibilmente veloce, che vanta già 1.000 cavalli, ma che con il nuovo pacchetto riesce a toccare la velocità di 320 km/h.

Di recente abbiamo potuto ammirare sull'autobahn una Tesla Model S Plaid che in 14 secondi toccava la sua velocità di punta, a conferma di quanto la vettura della casa di Elon Musk sia una berlina fantastica.

Con il nuovo pacchetto, però, si toccano ulteriori vette, a cominciare dallo sblocco del limite massimo di 320 km/h. Il kit comprende inoltre i cerchi in lega Zero-G in alluminio forgiato ultraleggeri, da montare su pneumatici sportivi a marchio Goodyear Supercar 3R 285/35 R20 davanti e 305/30 R20 dietro.

Spazio quindi ad un impianto frenante con liquido ad alte prestazioni, quindi dischi carboceramici (410 x 40 mm all’anteriore, 410 x 32 mm al posteriore), e infine, delle pinze forgiate monoblocco a 6 pistoncini davanti e a 4 pistoncini dietro con pastiglie racing.

Quanto costa il pacchetto? Chi volesse può acquistarlo sul sito internet ad un prezzo compreso fra i 13.800 e 18.400 euro a seconda dell'acquisto con o senza pneumatici. Si tratta di una cifra tutto sommato ragionevole tenendo conto che nel 2021 Tesla offrì solo l'impianto frenante carboceramico al prezzo di 20.000 euro.

Giusto per non farci mancare nulla, sul sito è acquistabile anche un Track Package per la Model 3 dal costo di 5.889 euro che include cerchi in lega da 20 pollici, pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, pastiglie dei freni ad alte prestazioni e sensori di pressione dei pneumatici Bluetooth.

La Tesla Model S Plaid si è conquistata nel giro di pochi anni una fama leggendaria sui circuiti di mezzo mondo e sono state numerose le sfide di accelerazione e le gare di velocità a cui ha preso parte negli ultimi anni.

Su tutte spicca senza dubbio il duello fra la Model S Plaid e la Ferrari Enzo, una drag race davvero imperdibile. Di seguito il video teaser del track package.