Tesla Model S Plaid va a fuoco nella notte: ancora sconosciute le cause, ma è da buttare

Poche ore fa, i pompieri di Gladwyne sono entrati in azione per spegnere un’auto in preda alle fiamme. Non una vettura qualunque, ma la nuovissima Tesla Model S Plaid, l’auto più chiacchierata del momento per le sue prestazioni, ma che in questo caso non ha infiammato i cuori dei fan, ma si è proprio sciolta tra le fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora ignote e sono pochi i dettagli riguardanti l’accaduto. Sappiamo che i pompieri hanno risposto ad una chiamata di pronto intervento per un’auto in fiamme, e una volta giunti sul posto la Tesla era già abbondantemente avvolta dalle fiamme.

Stando alle dichiarazioni dei soccorritori, ci sono volute 3 ore per spegnere completamente il rogo, anche perché le auto elettriche hanno una precisa procedura di spegnimento, che prevede anche una linea d’acqua separata per fornire acqua continua sulle batterie, per assicurarsi che il fuoco venga totalmente estinto.

Una volta terminate le azioni per la messa in sicurezza, dell’auto è rimasto davvero pochissimo, come si vede dalle immagini. Soltanto i cerchi sembrano sopravvissuti, assieme al badge Plaid della vettura. Attorno all’auto sono state ritrovate anche alcune celle fuoriuscite dal pacco batterie al litio con cui è equipaggiata l’auto.

Insomma, non sappiamo se l’origine dell’incendio sia stata dolosa o causata da un difetto dell’auto, ma di sicuro è uno di quegli eventi che alimenteranno le chiacchiere attorno alle vetture di Palo Alto che, non a caso, sono le più cliccate tra le ricerche di YouTube.