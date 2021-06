La Tesla Model S Plaid è un fulmine! Da 0 a 96 km/h in 1,98 secondi

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle eccellenti performance relative alla nuova Tesla Model S Plaid. Nella presentazione di questo gennaio Elon Musk, il CEO del marchio californiano, aveva promesso dei numeri stratosferici, e a quanto pare coloro i quali sono saliti a bordo della berlina elettrica non hanno potuto far altro che confermarli.

Tra questi ci sono di certo i ragazzi di MotorTrend, che non molti giorni fa si sono messi al volante di una Model S Plaid per verificare di persona i dati in accelerazione. Presso l'Auto Club Speedway in California non hanno avuto alcun problema a replicarli nel mondo reale, e il cronometro si è fermato sul tempo di 1,98 secondi per il raggiungimento dei 96 km/h con partenza a ruote ferme.

Il video in fondo alla pagina, pubblicato su TikTok dall'account ufficiale del portale motoristico, rende più chiare le caratteristiche della EV, poiché leggerle in un articolo è un conto, ma osservarle coi propri occhi fa tutt'altro effetto.

Detto questo dobbiamo comunque precisare che il risultato è stato ottenuto seguendo delle regole ben precise. Il conducente della vettura ha dovuto attendere che i tecnici Tesla finissero di rivestire l'asfalto di VHT, che serve ad incrementare il grip degli pneumatici sulla superficie per evitare gli slittamenti dei primissimi metri. In ogni caso MotorTrend ha condiviso anche il tempo con asfalto regolare, segnalando una progressione comunque eccezionale: 2,07 secondi per lo scatto da 0 a 96 km/h.

Riguardo il quarto di miglio la situazione si fa ancora più eccitante. Tutte le EV godono dell'erogazione istantanea della coppia, che le avvantaggia decisamente per accelerazioni brevi. Sul quarto di miglio però le supercar con motore termico sono ancora solite battere le auto elettriche, ma il tempo registrato dalla Model S Plaid non lascia scampo nemmeno alla poderosa Bugatti Chiron: stiamo parlando di 9,25 secondi con una velocità in uscita di 245,6 km/h.

Per chiudere restando in tema vogliamo mostrarvi un esemplare di Tesla Model S Plaid mentre accelera di fianco ad una Lamborghini Huracan: la supercar italiana è sembrata una lumaca mentre la berlina elettrica la superava senza particolari patemi.