Una Tesla Model S Plaid finisce distrutta dopo un attacco di furia stradale

Gli episodi di furia stradale, o come si dice all’estero “road rage”, sono sempre più frequenti, e pare che i conducenti delle auto di Palo Alto siano tra le vittime più comuni in eventi di questo tipo. Tempo fa una Tesla Model 3 venne minacciata dal conducente di una Golf ma tutto era finito senza conseguenze. Questa volta è andata diversamente.

La protagonista di questa triste vicenda è una Tesla Model S Plaid, che ha registrato tutto l’accaduto, ma non sappiamo con esattezza se tutto è nato da qualche screzio precedente, e soprattutto non possiamo sapere quali fossero le reali intenzioni dell’aggressore, doppiamo quindi affidarci al racconto della vittima.



L’uomo alla guida della Tesla ha notato il comportamento di guida nervoso e agitato del pick-up che procedeva nel traffico davanti a sé, e nel farlo cercava di infastidire e impedire il passaggio all’auto di Palo Alto. Il proprietario dell’auto elettrica, un certo DeShawn, si è spaventato e ha deciso di tentare la fuga per evitare il peggio.



Dopo alcuni slalom tra le vetture che avanzavano a bassa velocità nel traffico, la situazione sembrava apparentemente tranquilla, ma il pick-up nero si è rifatto sotto a gran velocità fino ad affiancarlo. A questo punto DeShawn dice di aver visto l’aggressore puntargli qualcosa addosso, forse un un’arma, e preso dalla paura ha deciso di prendere “al volo” un’uscita dall’autostrada. Nel fare ciò però non ha tenuto conto di tutto quello che aveva intorno, ed ha finito per travolgere una vettura che si dirigeva sulla corsia di uscita, e per poco non prendeva anche il muretto divisorio delle corsie.



L’impatto ha causato oltre 150,000 dollari di danno alla vettura di Palo Alto, ma per il conducente si è risolto tutto con un grande spavento, e nessun ferito. All’arrivo della Polizia, DeShawn non ha potuto mostrare le immagini registrate dalla sua auto perché non riusciva ad accedere all’SSD della Model S, ma si è preso immediatamente carico di tutto ciò che è successo. E nel frattempo ha ordinato una nuova Tesla Model S Plaid per sostituire quella incidentata.



Questo è soltanto uno dei tanti casi di furia stradale a cui assistiamo ogni mese, e un altro episodio di road rage piuttosto brutale è successo tra una Honda Accord e un Ford Raptor, ma in quel caso è l’aggressore ad aver avuto ciò che si meritava.