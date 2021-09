La Tesla Model S Plaid 'è stupida' e 'uno spreco di soldi', a dirlo è Edmunds

Fin dalla sua commercializzazione ufficiale avvenuta un paio di mesi fa, la nuova Tesla Model S Plaid ha ricevuto plausi da ogni dove, sia per le sue performance che per la tecnologia che contiene, nonché per la comodità. Ovviamente il prodotto perfetto non esiste, e quasi tutti hanno criticato la configurazione a cloche del volante standard.

Quelli della testata che risponde al nome di Edmunds però si sono soffermati in modo particolare su alcuni aspetti negativi, e hanno spiegato perché la nuova Model S Plaid è "uno spreco di denaro" e non vale 130.000 dollari (in Italia 129.990 euro).

In sintesi hanno additato la scarsa qualità costruttiva e il criticatissimo volante a cloche (anche Marques Brownlee si è detto contrario alla soluzione) come grosse carenze per una vettura di lusso convenzionale, che in tal senso sfigura di fianco a rivali del calibro della Porsche Taycan e della Mercedes-Benz EQS. Alistair Weaver, in forze presso Edmunds, ha oltretutto preso ad esempio "l'orribile" volante come metafora per l'intera auto e ha sminuito l'assurda potenza derivante dei motori elettrici definendola inutile.

"Il problema per me è che questo volante è davvero una metafora per l'intera vettura. E' quasi come se i dirigenti Tesla abbiano pensato a come fare più casino possibile su Twitter per poi lavorare di conseguenza. Un volante a cloche su un'auto stradale è semplicemente stupido. E lo stesso vale per i 1.033 cavalli di potenza in una berlina a quattro porte."

"Io amo la Tesla Model 3, perché è genuinamente rivoluzionaria ed è accessibile a molte persone. Questa di contro rappresenta soltanto un esercizio di marketing per creare attenzione verso un modello che invecchia e saziare gli ego di multimilionari col cocktail. Sul serio, è buona solo per una cosa. Le gare di accelerazione."

Un punto di vista certamente interessante, che è tale proprio perché si contrappone ad un gran numero di analisi positive. Da parte nostra non possiamo far altro che essere d'accordo con Weaver in merito alle prestazioni sul dritto: ecco la Model S mentre disintegra una Suzuki Hayabusa.