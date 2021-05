La Tesla Model S Plaid ha distrutto il record sul quarto di miglio?

La Tesla Model S, oltre ad essere una comoda berlina, è nota per le superbe performance in accelerazione. C'è molto interesse attorno alle prestazioni della nuova Model S Plaid, un mostro da 1.020 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h stimato in 2,1 secondi.

Ovviamente i numeri si trasformano in magia soltanto quando dalle parole si passa ai fatti. Secondo la testata Drive Tesla Canada, l'11 maggio uno scintillante esemplare di Model S Plaid si è scatenato sulla lingua di asfalto dell'Autoclub Famoso Raceway, Bakersfield, California. Il quarto di miglio è stato percorso in 9,23 secondi con una velocità di uscita di 244,88 km/h. Ciò proietterebbe la Model S Plaid sul gradino più alto del podio tra le auto di produzione per quanto riguarda i tempi sul quarto di miglio.

C'è tuttavia un mistero: Drive Tesla Canada ha cancellato l'articolo dopo pochi minuti dalla pubblicazione. Cos'è successo? Ancora non lo sappiamo ma supponiamo che potrebbe riguardare un embargo richiesto da altre entità che hanno organizzato l'evento. Ripetiamo, è soltanto una supposizione.

A proposito, era presente anche Jay Leno, alle prese con Jay Leno's Garage, serie YouTube di grande successo. Si dice che Leno abbia percorso il quarto di miglia sulla Model S Plaid in 9,50 secondi... con due passeggeri a bordo.

Tempi sbalorditivi considerando che il record del quarto di miglio, tra le vetture regolarmente in vendita, è attualmente detenuto dalla Bugatti Chiron Sport da 1.500 CV, con il cronometro che si è fermato a 9,4 secondi.

Per ora la prova è un articolo cancellato, ci aspettiamo che a breve si faccia chiarezza sull'evento, magari con un comunicato ufficiale di Tesla. Con 9,23 secondi sono spazzati via anche i tempi fatti registrare dalla Lucid Air, la grande rivale di Model S. Sottolineiamo inoltre che il record è stato ottenuto con una Plaid e non con la più estrema Plaid+; la "plus" ha una potenza di ben 1.100 CV ed è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2 secondi. Non vediamo l'ora di vederla in azione.