La Tesla Model S Plaid distrugge in accelerazione la Ferrari F8 Tributo e l'Audi R8 V10

Tesla è diventata una casa automobilistica iconica grazie alla figura di Elon Musk e alle innovazioni introdotte nel campo delle macchine elettriche. Inoltre, a rendere ancor più virali le auto dell'azienda ci pensano i possessori delle Model S attraverso particolari iniziative.

Certo, alcuni possessori sfruttano la potenza della vettura per azioni spericolate, come il celebre caso del 'salto della fede' eseguito con alcune Tesla. La supercar in questione è una delle più veloci del mercato secondo Elon Musk, un'affermazione che i ragazzi di Tesla Plaid Channel hanno voluto verificare mettendo l'auto alla prova con una Ferrari F8 Tributo e con l'Audi R8 V10.

Nonostante le due auto in questione siano due veri e propri bolidi, la Model S Plaid ha fatto mangiare loro la polvere dopo una prova d'accelerazione. Con una carica al 93% e con il miglior assetto possibile in termini di prestazioni, la macchina elettrica di Tesla ha distrutto il bolide di Ferrari e di Audi. In cima alla pagina potete dare un'occhiata voi stessi al video esperienziale in cui si evince la straordinaria capacità di accelerazione della Model S Plaid in grado di far apparire pressoché banali gli 0-100 in 2,9 secondi della F8 Tributo di Ferrari. Ricordiamo, infatti, che Tesla dichiara che la vettura in questione riesce a raggiungere i 100 Km/h in accelerazione in appena 2,1 secondi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo esperienziale tra Tesla contro Ferrari ed Audi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.