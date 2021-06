La Tesla Model S Plaid è davvero l'auto più veloce al mondo, ma c'è un problema

Fin dalla presentazione avvenuta all'inizio di quest'anno, Elon Musk ha sempre applicato alla sua nuova Tesla Model S Plaid il bottino di vettura stradale più veloce al mondo, con la promessa di uno scatto da 0 a 96 km/h inferiore ai 2 secondi.

Vari test indipendenti hanno già confermato la straordinaria progressione della berlina premium la quale, tramite l'utilizzo di tre poderosi propulsori elettrici, riesce ad erogare una potenza pari a 1.033 cavalli. Grazie ad essi la Model S Plaid non è soltanto la regina dello scatto breve, ma anche una imbattibile performer sul quarto di miglio: lo percorre in 9,2 secondi circa.

Adesso è stato però chiarito che i ragazzi della testata MotorTrend, prima di poter lanciare la macchina a tutta birra sul rettilineo del Famoso Raceway nei pressi di Bakersfield, hanno dovuto aspettare che i tecnici di Tesla applicassero del VHT sull'asfalto per incrementare il grip delle gomme. In pratica il materiale serve a rendere la superficie più appiccicosa, evitando sul nascere possibili slittamenti degli pneumatici.

Su una superficie del genere la Model S Plaid ha ottenuto uno 0-96 km/h in 1,98 secondi e un quarto di miglio in 9,25 secondi tramite la modalità drag strip, che regola al meglio il dosaggio della potenza in fase di spinta e l'assetto aerodinamico.

E' molto probabile che su una polverosa strada tradizionale il bolide non riesca a far registrare dei passaggi simili, ma in realtà una seconda prova di MotorTrend ha palesato un divario alquanto ridotto. Il test più recente ha infatti evidenziato uno 0-96 km/h da 2,07 secondi e un quarto di miglio da 9,34 secondi, i quali le permettono di battere ugualmente la comunque portentosa Ferrari La Ferrari.

Il mostriciattolo potrebbe però non detenere a lungo il record in accelerazione, poiché la Rimac Nevera si sta avvicinando a passo spedito. Se la hypercar elettrica del produttore croato riuscirà a tenere fede alle sue promesse, la Model S Plaid dovrà cederle sicuramente il passo: ecco un esemplare di Nevera mentre annienta una Porsche Taycan Turbo S.