Tesla Model S Plaid come un sottomarino: guida sottacqua e continua a funzionare

Le auto prodotte da Tesla subiscono un severo controllo qualità che prevede anche l’attraversamento di profondi guadi, ma quello che vedete è qualcosa di molto più estremo. Lo youtuber Chillin’ with Chet ha infatti trasformato la sua Tesla Model S Plaid in una sorta di sottomarino, capace di avanzare completamente sommersa.

Non è la prima volta che Chet prova un’impresa del genere, ma il primo tentativo non andò a buon fine. A differenza di quanto si possa pensare, in quell’occasione l’auto si comportò bene, ma non era riuscita ad immergersi, rimanendo galleggiante sullo specchio dell’acqua incapace di avanzare.

Dopo quel primo tentativo l’auto ha continuato comunque a funzionare, nonostante qualche stranezza elettronica come il malfunzionamento del controllo della trazione, che Chet ha sfruttato per portare la Tesla Model S Plaid in pista per valutare le sue qualità nel drifting.

Per il secondo tentativo Chet e il suo team hanno quindi deciso di zavorrare l’auto caricandola con la bellezza di 3175 kg di materiale, necessario per mantenere l’auto a contatto col fondo dell’enorme pozza artificiale creata per l’occasione. Da notare inoltre che la mole di carico non ha fatto un baffo alla Model S Plaid nonostante fosse equipaggiata con le sospensioni di serie.

Dopo alcuni ritocchi dell’ultimo momento, Chet si è messo alla guida e ha cominciato ad immergersi nella pozza, con l’acqua che è arrivata fino al tetto, e lentamente l’ha attraversata per poi uscire dall’altra parte, con l’auto ancora funzionante. Poco dopo ha messo in mostra qualche malfunzionamento assieme ad un bel numero di errori sulla dashboard di sistema, ma il giorno dopo, una volta che tutto si era asciugato completamente, la Model S Plaid è ripartita come se nulla fosse successo.

Chiaramente l’auto è stata preparata per affrontare questo tipo di prova, non pensate quindi che uscendo dalla concessionaria possiate attraversare laghi e fiumi, ma si tratta comunque di una preparazione fatta in casa che tiene conto di una buona base di partenza offerta da parte del costruttore.