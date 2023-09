Una Tesla Model S Plaid può avere la meglio su una Bugatti da 1600 CV? Il video

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a drag race favolose e che hanno dimostrato quanto Tesla fosse difficile da battere. Emblematica la sfida fra la Model X Plaid, la Ferrari SF90 e l'Aventador, che ha visto trionfare la vettura americana nonostante un costo ed un prestigio decisamente inferiore rispetto alle due supercar italiane.

Ma una Tesla riuscirà a tenere testa ad una Bugatti da 1.600 cavalli? Per trovare una risposta a questa domanda gli amici di Carwow hanno deciso di far sfidare una Model S modello Plaid, un'auto elettrica da 1.020 cavalli, il non plus ultra dell'azienda americana di Elon Musk, e una Bugatti da 1.600 cavalli, precisamente una Chiron Super Sport.

Sulla carta sembrerebbe una sfida un po' azzardata, visto che la vettura francese vanta circa 600 cavalli in più, ma sul quarto di miglio come si saranno comportate le due auto? Nonostante le potenze differenti il valore della coppia è molto simile, tenendo conto che la Model S Plaid ha una coppia di 1.424 Nm, mentre quella della Bugatti è di 1.600.

La Bugatti risulta però essere più leggera, leggasi 1.945 kg contro i 2.162 della Tesla. Carwow sottolinea inoltre che l'elettrica ha installato anche il track pack, ma su una gara di accelerazione incide ben poco, visto che si tratta di freni migliorati e un'aerodinamica extra che difficilmente influisce in una gara di accelerazione.

Vi spoileriamo la fine del filmato visto che trionfa la Bugatti in entrambe le gare, ma in ogni caso la Tesla si è comportata più che egregiamente. Nei primi metri la Model S ha tenuto testa all'accelerazione brutale della Chiron, dopo di che, una volta che la francese ha aumentato la velocità, alla Tesla è risultato difficile stare in scia.

In ogni caso la performance dell'elettrica americana è stata ancora una volta impressionante tenendo conto che la Model S Plaid costa attorno ai 133mila euro, mentre l'hypercar Bugatti Chiron Cuper Sport, che tocca i 440 km/h di velocità di punta, ben 3,5 milioni di euro.